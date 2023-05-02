據美國之音報導，跟蹤國際宗教與信仰自由的美國政府獨立諮詢機構－美國國際宗教自由委員會（USCIRF）2023年有關全球宗教自由的年度報告，把包括中國大陸在內的17個國家列為「特別關注國」，並把11個國家列入「特別觀察名單」。該委員會的副主席庫珀5月1日在發佈會上說，委員會對中共「在中國境內外對宗教自由的壓制感到極度震驚」。他建議國會通過有關立法，對抗中國大陸在美國開展惡意影響的行為。

17個國家列入「特別關注國」，中國大陸再次上榜

報導稱，美國國際宗教自由委員會主席努瑞．特克爾（Nury Turkel）周一在一個線上新聞發布會上說，2023年的年度報告涵蓋了28個國家。基於2022年的國際宗教自由狀況，委員會建議把17個國家列入「特別關注國」，其中包括美國國務院在2022年11月指定為「特別關注國」的12個國家。

特克爾說，「這些國家是緬甸、中國、古巴、厄利垂亞、伊朗、尼加拉瓜、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塔吉克和土庫曼。古巴和尼加拉瓜是美國國際宗教自由委員會今年建議的兩個『特別關注國』。」

該委員會建議美國國務院把阿富汗、印度、奈及利亞、敘利亞和越南也列入「特別關注國」。

11個國家列入「特別觀察名單」 多於美國國務院去年的名單

另外，該委員會建議國務院在其「特別觀察名單」上繼續保留阿爾及利亞和中非共和國這兩個國家，並在名單上增加亞塞拜然、埃及、印尼、伊拉克、哈薩克、馬來西亞、斯里蘭卡、土耳其和烏茲別克斯坦這9個國家，其中斯里蘭卡是委員會今年新建議被列入這個名單的國家。

「特別關注國」指的是這些國家的政府從事或容忍有系統的、持續的、嚴重侵犯宗教自由的行為，而被列入「特別觀察名單」的國家指的是符合被指定為「特別關注國」的兩個而不是所有三個指標的國家。

委員會還建議把青年黨、博科聖地、胡塞武裝等七個非政府組織重新指定為「特別關注實體」。

委員會副主席：「對中國政府在境內外對宗教自由的壓制感到震驚。」

美國國際宗教自由委員會副主席亞伯拉罕．庫珀（Abraham Cooper）在發佈會上表示，今天提到的這些國家只是世界各地宗教自由繼續面臨嚴峻挑戰的一些國家的抽樣。他說，「本報告所記錄的侵犯行為的範圍和規模簡直令人沮喪。」

庫珀特別談到了中國大陸政府對宗教自由的侵犯。他說，「在全球威權主義抬頭的背景下，美國國際宗教自由委員會繼續對中國共產黨政府在中國境內外對宗教自由的壓制感到極度震驚。正如報告所記錄的那樣，中國持續對維吾爾族穆斯林進行種族滅絕，對他們進行拘留，強迫勞動，政治灌輸，大規模監視，侵入性的政府派人住到家裡，強迫性的不同信仰之間的通婚，節育，絕育和墮胎。中國還嚴格限制藏傳佛教徒、基督教團體、法輪功與全能神教會成員的宗教自由。報告還記錄了中國針對少數民族和宗教少數群體、人權活動人士和其他散居海外的人士的行為，」

庫珀說，除了跨國鎮壓之外，中國大陸政府和國有實體還雇用前美國官員和前美國國會議員代表他們進行遊說，在中國大陸損害宗教自由和相關的人權，「委員會建議國會議員支持立法，以對抗中國在美國，特別是通過此類遊說努力的惡意影響。」

伊朗、印度的宗教自由狀況引起特別關注

今年的報告特別突出了伊朗當局嚴重侵犯宗教自由的情況，並把伊朗人抗議法律規定伊朗婦女必須戴宗教頭巾的畫面作為報告的封面。

「雖然伊朗的宗教自由狀況在2022年9月抗議活動開始之前就極為糟糕，但由於政府對和平主張宗教自由的伊朗人施行的嚴重暴行，這些狀況已經大大惡化，」美國國際宗教自由委員會主席特克爾說。

他還對美國國務院去年沒有把擁有全球第二多穆斯林人口的最大民主國家印度列為「特別關注國」深感遺憾。

特克爾說，「印度政府在國家、州和地方各級推行和執行宗教民族主義政策，包括限制公民身份、宗教皈依、不同信仰的通婚和屠宰牛，這些政策對穆斯林、基督徒、錫克教徒、被視為賤民的達利特人以及原住民產生了負面影響。這些法律和政策造成了一種對全國性的，特別是針對穆斯林和基督徒的騷擾和暴力活動不受懲罰的文化。國家層面的政府也越來越多地考慮壓制異議的聲音，特別是宗教少數群體和那些為他們倡導權利的人。」

特克爾敦促美國國務院今年把印度列為「特別關注國」。

報告也記錄了包括阿富汗、古巴、尼加拉瓜和俄羅斯等國家在宗教自由方面出現的顯著倒退。

裴洛西：當宗教信仰自由受到威脅時，美國有站出來發聲的神聖責任

在發佈會上，美國國際宗教自由委員會播放了民主與共和兩黨的國會議員事先錄制的有關這個報告的視頻講話。

美國前眾議院議長南希·裴洛西在視頻中說，「每年，這份至關重要的文件都將世界各地無辜信徒面臨的許多危險置於聚光燈下。今年，我們看到了專制、偏見和暴力勢力的加速對人帶來的嚴重的傷害，從中共對數百萬維吾爾人的種族滅絕，到俄羅斯軍隊對烏克蘭宗教場所的破壞，再到塔利班對婦女和女童的鎮壓，僅舉幾例。不要搞錯了，信仰自由是一項基本人權。事實上，這是一種超越國界的自由，而當這種自由受到威脅時，美國有站出來發聲的神聖責任。」

來自佛羅里達州的共和黨參議員馬可．魯比奧（Marco Rubio）在視頻中說，世界各地的宗教迫害正在增加，「在古巴、中國和伊朗等國，信徒們正遭受著苦難，就像幾十年來一樣。但奈及利亞等國也出現了新的迫害，尼加拉瓜的情況更是令人震驚。值得慶幸的是，這些侵犯行為並沒有被忽視。」

來自明尼蘇達州的民主黨眾議員伊爾汗．奧馬爾（Rep.Ilhan Omar）在講話中強調說，宗教信仰自由也包括不信仰任何宗教的自由。

美國國際宗教自由委員會依照1998年的《國際宗教自由法》在每年的5月1日之前發表有關全球宗教自由的年度報告，並向總統、國務卿和國會提交改善宗教自由的建議。