桃園為全台最多觀光工廠及產業文化館的所在地，桃市府5月啟動「全桃園觀光工廠串聯活動」，加碼全台首創觀光工廠限定電子券及購物金，今早10點到5月11日晚上23：55開放全台民眾至KKDAY活動網（https://2023tft.rezio.shop/zh-TW）登記，12日上午10點將以電腦抽出1.5萬名幸運兒，可獲得面額200元電子券，5月17日至10月31日可持券至全桃園各指定觀光工廠消費。

桃園為全台最多觀光工廠及產業文化館的所在地，有23家觀光工廠、10間產業文化館，桃園市政府與經濟部工業局及工業技術研究院多年來合作推動輔導，讓「桃園觀光工廠」品牌打響全國及國際，成為全台觀光工廠的領頭羊。

桃市府5月啟動「全桃園觀光工廠串聯活動」，加碼全台首創觀光工廠限定電子券及購物金，盼推動桃園觀光工廠旅遊年，鼓勵所有民眾踴躍參與，除可認識不同的在地產業外，也可以瞭解各式各樣產品的製作過程，體驗職人手作的樂趣。

經發局長張誠表示，自5月2日（二）早上10點至5月11日晚上23：55開放全台民眾至KKDAY活動網（https://2023tft.rezio.shop/zh-TW）登記「桃園觀光工廠限定電子券」，5月12日上午10點將以電腦抽出面額200元電子券，總計1萬5千位幸運兒，歡迎獲獎民眾於5月17日至10月31日期間，踴躍持券前往全桃園各指定觀光工廠消費。

活動期間只要到桃園有參加串聯集章活動的觀光工廠，完成指定任務後，可獲得專屬戳章，集滿3個印章，即可參加抽獎活動，獎項除觀光工廠特色商品外，市府經發局加碼推出全台首創「桃園觀光工廠限定購物金」，獎金總額超過300萬元，民眾完成指定任務就有機會抽到豐富獎項，搭配全桃園各觀光工廠陸續推動的廠館優惠活動，桃園觀光工廠旅遊年帶動城市歡樂一整年。