滿足指定條件到熊一燒肉用餐，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。（馬辣集團提供）

燒肉ChaCha消費滿額就送烏魚子。（馬辣集團提供）

燒肉中山5月3日起開放6月1日平日午間用餐預訂。（燒肉中山提供）

母親節倒數，據市調統計，高達8成人會選擇到餐廳替媽媽慶祝，讓各大餐廳湧現訂位人潮，燒肉同樣受歡迎，且預算拉抬到2千元以上的家庭客不在少數，讓業者紛紛把握商機推出一系列好康。

馬辣集團發現，五月不僅有護士節(5／12)，還有母親節(5／14)，以及520諧音我愛你的日子，看好疫情解封，多數人都選擇到外頭用餐，便祭出不同的優惠方案搶攻節慶商機。即日起至31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡號含「5.2.0」任二碼(可重複，例如00、22)或出示醫護人員工作證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「五月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有不少優惠。

旗下包括「熊一頂級燒肉」，不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享美國見島和牛吃到飽或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋；「哞哞屋和牛燒肉」不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」。

「夯下去新潮和牛燒肉」不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」。

擁有燒肉界革命烈士的稱號的「燒肉中山」，2022年跨足零售市場打造以活體海鮮為賣點的體驗型餐廳超市「四行倉庫」。今年帶來兩則好消息，燒肉中山與四行倉庫共創推出「燒肉中山 x 四行倉庫聯名套餐」，集結A5日本和牛、日本海膽等珍稀食材，讓喜愛吃肉又熱愛海味的饕客感受高品質的用餐體驗。雙人套餐$5980，三人套餐$8980，5月3日起於燒肉中山台中大墩店限定供應。

此外，「燒肉中山」將於6月1日起開放平日午間用餐，讓想吃肉、又等不及晚上或週末的顧客，可以更自由靈活地選擇想要用餐的時段。