宜蘭一名林姓男子去年5月間，正中午竟在早餐店旁的防火巷猥褻年僅7歲的女童，伸手觸摸女童胸部及下體，直到女童返家後告訴父母，全案才曝光；法官依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑1年8月，可上訴。

據判決書指出，去年5月14日中午，林男在早餐店後門外之防火巷內，明知女童未成年，竟徒手伸入女童上衣內撫摸其胸部，又隔著女童所穿著長褲強行撫摸其下體，對其強制猥褻得逞，直到女童離開早餐店後告知父母，全案才曝光。

林男到案後，不否認伸手觸摸女童之事實，但否認有何強制猥褻之犯行，辯稱「我沒有強制之意思及行為」。

而林男辯護人則聲稱，是女童坐在林男腿上，要求林男給她看18禁的影片，林男沒有控制好，看了以後才有撫摸女童的行為，過程只有1 、2 秒。

法官審酌林男為圖一己性慾之滿足，不顧女童意願及感受，驟然恣意對其為強制猥褻行為，侵害女童性自主決定權，對其身心造成相當程度之負面影響，實應嚴予非難；考量其否認犯行，但仍積極商談和解事宜，最終達成調解並履行賠償36萬元，法官依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處林男有期徒刑1年8月，可上訴。

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