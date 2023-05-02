法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）近日推出新小說，內有一段引發熱議的情色描寫，這使得政府必須解釋，在當前經濟困境中，閣員採取這樣的寫作風格是否恰當。

自總統馬克宏（Emmanuel Macron）2017年上任以來，54歲的勒麥爾就擔任財政暨經濟部長至今，他身兼作家，有十多本著作，最新的小說名為「美國賦格曲」（Fugue americaine，暫譯）。

馬克宏大力推行的退休金改革政策引起諸多勞工強烈反對，抗議活動數月不止，暴力時有所聞，但政府主張，為了收支平衡，改革有其必要，因此仍於上月頒布法律。在推動改革的過程中，勒麥爾一直站在捍衛馬克宏政策的前線。

由於燃料價格上漲及俄羅斯去年入侵烏克蘭，法國人民的生活費用不斷飆升，勒麥爾也面臨解決問題的壓力。

但他的「美國賦格曲」描繪了一個截然不同的世界。

法新社報導，這本小說描述法蘭茲．沃海莫（Franz Wertheimer）與奧斯卡．沃海莫（Oskar Wertheimer）兩兄弟前往古巴出席傳奇鋼琴家霍洛維茲（Vladimir Horowitz）的演奏會，人生開始變得一團混亂。

有人特別挑出小說中的一頁，在社群媒體上大肆嘲諷並散播。這一頁以情色和非常露骨的字眼描寫奧斯卡與名叫茱麗亞（Julia）的女子交媾。

極左翼政黨「不屈法國」（LFI）國會議員魯芬（Francois Ruffin）說，勒麥爾不該在法國人民「極度擔心通貨膨脹」時，花費「任何一分鐘、一小時、一週時間來寫書」。

不巧的是，這本小說於4月27日發行，國際信評機構「惠譽」（Fitch）隔天正好調降法國的債務評級至AA-。

不僅如此，負責社會經濟事務的國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa）才剛登上「花花公子」（Playboy）雜誌法國版4月至6月號封面，雖然並未裸露，仍引來批評人士對馬克宏政府宣傳方式的質疑。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）為此動怒，她打電話給席亞帕說，此舉「非常不恰當，尤其是在這個時期」。

勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）說，他沒有讀「美國賦格曲」，但他認為勒麥爾有寫作的權利。杜索普接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說，「這顯示部長們在西裝之下有血有肉」，還坦言看了情色段落之後「莞爾一笑」。

勒麥爾過去4年寫了5本書，他說，寫作和政務對他而言一點都不衝突。他上週接受法新社訪問時說：「如果只有政治，沒有文學和浪漫創作賦予的自由，光有政治是不夠的。」

法國政壇不少人懷有文學抱負。已故前總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）卸任後培養出撰寫香豔小說的愛好，例如2009年出版的「王妃與總統」（The Princess and the Presiden，暫譯）；前總理菲力普（Edouard Philippe）也參與寫過兩本驚悚小說。

勒麥爾在推特（Twitter）上說，許多人好奇他怎麼有時間兼顧部長職務與寫作，但他是一邊努力工作，一邊學著維持「個人平衡」。

他說：「有些人去博物館、看電影、聽音樂會、看足球賽。也有人蒔花弄草，或健行。至於我，則是寫作。」