有網友近日在Dcard發文，指拾汣茶屋預計要開新竹清華店。（翻攝自Dcard／陳育賢新竹傳真）

知名直播主、前英雄聯盟世界冠軍「Toyz」劉偉建跨界投資手的搖飲店「拾汣茶屋」，據傳將在7月進駐新竹市清大夜市，訊息曝光後，新竹網友開心高呼新竹也能喝到「橙芝汗」了，而且其商品便宜、CP值超高，太期待了。

知名直播主Toyz過去因與「館長」陳之漢對練拳，事後館長不滿Toyz沒有尊師重道，雙方合作因此破局，其並將Toyz逐出師門，兩人關係生變。

之後Toyz開設「拾汣茶屋」，店內有項名聞全台的飲料叫「橙芝汗」，定價87元，頗有消遣館長的意味，館長也因此在直播中說87元的橙芝汗是「吃我的X！超好笑，吃我的汁液」，並分析Toyz的行銷手法若是嚐鮮可以，但長久就不行。不過這項商品及拾汣茶屋也都因此聲名大噪。

拾汣茶屋第1間門市是西湖店，於今年3月1日開幕，其以「便宜價格、有品質飲料」的品牌理念，吸引大批粉絲朝聖，每天大排長龍，不過，幾天後就被舉報是違建，Toyz日前也直播中透露正考慮這家店還要不要經營下去，同時承諾7月前要再開18家店，地點選擇在台北市、新北市、桃園、新竹、台中、彰化、宜蘭、高雄等地。

有網友近日在Dcard發文，指拾汣茶屋預計要開新竹清華店，推測開店位置應該在新竹著名的清大夜市，這樣是否會對其他飲料店遭成衝擊？甚至倒閉？有幾間飲料店又難喝又貴，不想再當「盤子人」了。此訊息曝光立即引發喜愛手搖飲的網友們熱烈討論。

不少網友紛紛留言「想喝《橙芝汗》很久了，在終於有機會了」、「水啦！這邊飲料店真的太多了，該倒一倒了」、「清大夜市飲料市場好像完全不會飽和」、「好讚喔，雖然我不是椅粉但一直想喝喝看」、「清大夜市根本飲料天堂，我看有20家了」、「他的訂價跟店租人流量不合成本」。