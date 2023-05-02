香港行政長官李家超表示，剛過去的周六及周日，香港共有76萬人次旅客入境，當中逾32萬人次是大陸訪客，預料整個五一黃金周有60多萬人次大陸旅客訪港。他強調，連串大型活動刺激旅遊及消費、提振經濟，香港首季經濟實現2.7％正增長，扭轉對上一季負4.1％的經濟收縮。

他又說，訪港旅客數量屬預期之內，高興看到過去幾天，各區旅遊點的秩序大致良好，旅客在土瓜灣、紅磡等地區用膳的情況大為改善；他感謝旅遊業界的努力及工作，並讚揚政府多個政策局、部門及機構，與業界緊密合作，統籌及協調相關工作，令各個旅遊區的交通及秩序整體正常，旅客有良好體驗。

李家超今早出席行政會議前表示，旅客喜好多元化，名勝古蹟、主題公園、購物熱點、郊國公園、離島風光，地區小店，以至地區小食，均深受旅客喜愛，充份展示香港多元化魅力及軟實力。西九文化區的M＋博物館，前日有1.9萬人次入場，故宮文化博物館則有7300人次入場，均創開館以來的單日新高。

被問到內地旅客是否不適應香港的電子支付模式，李家超回應，已要求相關政策局及部門，將科技應用在不同領域，與業界一同推展智慧城市發展。他又說，政府目標在2年內「一網通行」，全面推動各項服務的申請，以至消費均電子化，期望為訪港人士帶來便利。