台北市北一女中校友魏虹去年當選美國北加州庫柏蒂諾市市長，她日前回到母校回味高中生活，由於曾經是儀隊成員，也順勢為儀隊加油打氣，分享自己到現在沒忘記當年學習的技法，偶爾會拿起雨傘耍槍。

庫柏蒂諾市是矽谷核心城市之一，也是蘋果電腦公司總部所在地，魏虹去年底當選庫柏蒂諾市市長，上月返台拜訪新竹市、僑委會等單位，返美前一日與同窗好友邱春美一同回到北一女中，由校長陳智源及學生組成的「綠衣使節」接待。

北一女中表示，魏虹首先參觀光復樓，她看到求學時期光復樓教室，在整修後顯得煥然一新與科技感十足，讚嘆連連，同時進入教室與高一學生互動，學妹們都十分驚喜魏虹的來訪並留下合照。

北一女中表示，魏虹前往校史室，看見整齊的軍訓服、前校長江學珠，以及露天泳池等，不斷湧現許多過往記憶，她還發現同窗同學出現在榜首牆，特別拿出手機紀錄，也在現場分享不少往事。

北一女中表示，前往善二樓物理實驗室後，魏虹參觀FRC機器人研究設備及社員們成果，並分享庫柏蒂諾市學校共有3支歷史悠久FRC隊伍，與社團負責老師陳正源相談甚歡，也在隊伍參賽機器人前，留下合影。

北一女中表示，魏虹曾是儀隊成員，也替儀隊學妹加油、打氣，透露自己到現在沒忘記當年學習的技法，偶爾會拿起雨傘耍槍。最後，陳智源及魏虹、邱春美互贈禮物，結束此次母校巡禮。