一項新研究指出，吃高油炸食物會導致焦慮和憂鬱症，原因為脂質代謝紊亂和神經發炎。研究人員在一篇上周發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）線上版的文章中指出，高油炸食物，尤其是油炸馬鈴薯（如薯條和洋芋片）與人類焦慮和憂鬱之間有密切關聯，特別是男性與年輕人，

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇上周發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）線上版的文章。研究人員發現，高油炸食物，尤其是油炸馬鈴薯，例如薯條、洋芋片，與人類焦慮和憂鬱間存在密切關聯，尤其是男性和年輕人。

他並表示，動物實驗也證實油炸食物中的丙烯醯胺（Acrylamide）對神經造成影響。丙烯酰胺是一種在油炸、烘焙和烤食物中形成的化學物質，它來自於高溫烹飪過程中天門冬氨酸（Asparagine）與糖類進行梅拉反應所產生。

國際癌症研究機構（IARC）將丙烯醯胺列為2A類致癌物，即它對動物具有致癌性。

此動物研究發現，長期暴露於丙烯酰胺會引起焦慮和憂鬱，原因可能是由於脂質代謝紊亂和神經發炎。丙烯酰胺透過氧化壓力主導的神經發炎，導致大腦脂質代謝紊亂。此外，丙烯酰胺會促使脂質過氧化和氧化壓力，進而導致大腦神經炎症。

王介立表示，對於健康而言，避免油炸食品甚至比減少糖分更為重要；油炸食品幾乎沒有任何好處，建議民眾日常烹調盡量使用低溫烹煮，以維護健康。