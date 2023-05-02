美國前國安顧問波頓訪台，副總統、民進黨主席賴清德昨（1）日在總統府接見，並提到期盼美方能支持台灣加入CPTPP，這讓國民黨立委賴士葆氣炸，強調台人已將萊豬吃下肚，至今卻連CPTPP的工作小組都沒加入，怒嗆民進黨唬哢人民。

賴清德昨日在總統府接見波頓，兩人就台美、兩岸等關係進行意見交換，賴也當面表示很敬佩波頓長期致力於台美關係、穩定台海、推動全球民主團結等議題。

其中，賴清德特別提到，台灣還有很多地方需要美國的持續協助，包括讓台灣加入CPTPP、與美國進一步簽訂貿易協定等，希望美國能夠在安全、經濟上持續協助台灣更進一步。

對此，賴士葆今日在臉書怒批，當初民進黨政府在推美國萊豬時，就信誓旦旦地說反萊豬將會阻礙台灣加入CPTPP，結果萊豬吃了，台灣卻連CPTPP的工作小組都沒能加入，至今仍原地踏步，反觀與台灣同年提出申請的英國已經獲准加入，「賴清徳請波頓幫忙只是病急亂投醫，或是唬哢人民而已？」