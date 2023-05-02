新北市政府今與7家企業簽署防災合作備忘錄。（新北市消防局提供）

新北市政府今（2）日上午辦理112年度企業防災合作備忘錄簽署典禮，由副市長劉和然代表市府與鴻海精密工業股份有限公司、同欣電子工業股份有限公司、台灣松下電器股份有限公司、宏亞食品股份有限公司、信義房屋股份有限公司、福隆貝悅大飯店股份有限公司、陽明山天籟大飯店股份有限公司等7家企業，簽署企業防災合作備忘錄，透過企業防災合作，串聯企業、社區、校園、公部門共同強化在地防災能量。

新北市消防局表示，新北市推動企業防災工作，至去年已有187家企業參與推動，今年持續邀請新企業參與，預定在2026年達到500家合作企業目標，企業防災重點在協助企業提升自主防災能力，輔導企業強化防災機制與內部安全，而各企業也能運用其資源回饋地方防災工作。

消防局例舉災時企業可提供的資源，如鬍鬚張、大潤發及正隆公司可支援民生物資；大板根森林溫泉酒店、新莊客旅、富信大飯店則可協助災時收容工作；新竹物流、裕隆集團、嘉里大榮物流公司可派遣其車輛協助物資運補或人員疏散；威剛科技、技嘉科技、微星科技可支援資訊設備；永佳樂、數位天空、大豐有線等企業則可協助防災資訊發布，藉由各企業多面向的攜手合作，使新北市防災能量更加提升。

消防局強調，新北市企業防災推動，合作領域多元，包括工廠、賣場、食品業、旅宿業、物流業等不同領域，使防災工作於各領域扎根成長，未來新北市政府將持續擴大深化企業防災工作，使企業與地方共同強化防災韌性，使新北市成為一個安全耐災的城市。