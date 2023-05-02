夏天腳步越來越近，超商翻開銷售數據發現，輕食類型買氣翻倍，便推各式清爽系餐食挑逗味蕾，讓消費者食慾大增，預期相關品項業績可成長至少1成。
全家涼麵系列推出3款麵體、醬汁各具有特色的品項，「日式蕎麥沾麵」選用日本蕎麥粉呈現道地美味，搭配正宗日本鰹魚、昆布結合的風味醬汁，配料選用海帶芽及蔥花，清爽解膩；「椒麻香蔥涼拌麵」使用波浪麵體提升口感，倒入香蔥醬油與花椒辣油雙醬包讓人食慾大增；「胡麻讚岐烏龍冷麵」適合喜歡烏龍麵Q彈口感的消費者，淋上日式胡麻醬汁使香氣大增。
OKmart因應夏季輕食風潮，首推「 大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」，由大拙匠人獨家蔥香鵝油，其香氣奔放誘人，混合醇厚鹹香的醬油，並揉合香Q彈牙的米飯；此外，OK再推新型態鮮食，採新科技提高鮮食保鮮時效的冷凍鮮食，首推「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」強調高保鮮高保存口感，使用有彈性、口感紮實不軟，保留雞肉原有鮮甜肉汁的氣冷雞雞肉，製作成照燒雞肉鮮甜滑嫩，搭配海苔拌飯，美味加倍。
7-11分析每到夏天消費者味覺喜好改變，尤其清爽、酸甜等開胃商品銷售翻倍，特別像是果凍、果醋飲、水果風味軟糖等最受到喜愛。其中首推「北辰一口果凍」，結合麝香葡萄與草莓2種水果風味散發獨特果香與甘甜，冰鎮享用更暢快；OPEN!家族也推出全新海洋設計的西班牙手工糖，多款夏季水果風味，訴求視覺與味覺的雙重饗宴。同時加碼涼麵5月3日至5月16日全品項49元起，及「水果大賞」指定切片水果第2件8折。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。