全家瞄準高溫商機，推涼麵、雞胸肉清爽美食；「全＋1商城」也有台式、異國風清涼飲品，是手搖飲之外的啲負擔解渴選擇。（全家提供）

OKmart「大匠拙人鵝油拌飯飯糰」標榜米飯Q彈、香蔥鵝油香氣逼人，29元。（OKmart提供）

夏天腳步越來越近，超商翻開銷售數據發現，輕食類型買氣翻倍，便推各式清爽系餐食挑逗味蕾，讓消費者食慾大增，預期相關品項業績可成長至少1成。

全家涼麵系列推出3款麵體、醬汁各具有特色的品項，「日式蕎麥沾麵」選用日本蕎麥粉呈現道地美味，搭配正宗日本鰹魚、昆布結合的風味醬汁，配料選用海帶芽及蔥花，清爽解膩；「椒麻香蔥涼拌麵」使用波浪麵體提升口感，倒入香蔥醬油與花椒辣油雙醬包讓人食慾大增；「胡麻讚岐烏龍冷麵」適合喜歡烏龍麵Q彈口感的消費者，淋上日式胡麻醬汁使香氣大增。

OKmart因應夏季輕食風潮，首推「 大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」，由大拙匠人獨家蔥香鵝油，其香氣奔放誘人，混合醇厚鹹香的醬油，並揉合香Q彈牙的米飯；此外，OK再推新型態鮮食，採新科技提高鮮食保鮮時效的冷凍鮮食，首推「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」強調高保鮮高保存口感，使用有彈性、口感紮實不軟，保留雞肉原有鮮甜肉汁的氣冷雞雞肉，製作成照燒雞肉鮮甜滑嫩，搭配海苔拌飯，美味加倍。

7-11分析每到夏天消費者味覺喜好改變，尤其清爽、酸甜等開胃商品銷售翻倍，特別像是果凍、果醋飲、水果風味軟糖等最受到喜愛。其中首推「北辰一口果凍」，結合麝香葡萄與草莓2種水果風味散發獨特果香與甘甜，冰鎮享用更暢快；OPEN!家族也推出全新海洋設計的西班牙手工糖，多款夏季水果風味，訴求視覺與味覺的雙重饗宴。同時加碼涼麵5月3日至5月16日全品項49元起，及「水果大賞」指定切片水果第2件8折。