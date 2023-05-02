高雄一名41歲的郭姓男子疑酒醉，忘記自己的車停哪，竟隨意挑了一輛機車，不顧鑰匙根本發不動就將車牽走，直到失主報案，警方調出監視器才發現郭男行跡，並將人逮捕，雖然他滿臉疑惑問：「這車是我的，你們要做什麼？」，但調出監視器畫面他啞口無言，訊後被送辦。

小港分局高松派出所昨日上午8點多接獲一名魏姓民眾報案，指稱停放於山明路上的機車不翼而飛，警方調出監視器，發現一名41歲的郭姓男子將車牽往小港區松金街方向，線上巡邏員警循線找到牽車的郭男，他卻滿臉疑惑反問員警：「這車是我的，你們要做什麼？」

直到郭男隨同警方到派出所，看到監視器才懊悔自己喝酒誤事，原來前一晚，郭男將車放在小港區博學路一帶，昨日上午疑似酒醉未清醒，忘了停車位置，隨機挑了一輛騎樓的機車，插入機車鑰匙，一直硬拗扭轉造成鎖頭損壞，發現無法發動後將機車牽到機車行維修。

由於他停放地點跟牽車地點相差甚遠，警方將人帶捕，並依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

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