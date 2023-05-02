據觀察者網引述據韓聯社5月2日報導，第23次韓中日財長和央行行長會議當天在仁川松島開幕，韓國經濟副總理兼企畫財政部長官秋慶鎬在致開幕詞時表示，韓中日合作可成為推動全球經濟快速、可持續復甦的新引擎。

秋慶鎬表示，韓中日三國經濟在全球經濟所佔比重超過20％，在東盟和韓中日地區的佔比高達80％。在全球經濟面臨重要轉折點的情況下，韓中日三國合作對韓中日各國、東盟與韓中日地區乃至全世界都具有深遠意義。

秋慶鎬指出，三國若基於互尊互惠的精神，攜手推動可持續發展與共同繁榮，不僅能有效克服三國面臨的挑戰，還能對三國和東盟乃至全世界帶來積極影響。也就是說，韓中日合作將成為推動全球經濟快速、可持續復甦的新引擎。因此，以全球經濟疫後重啟為契機，三國有必要加強經濟、旅遊、人文、政策等多領域的合作，韓方將為此發揮積極作用。

另據韓聯社此前報導，5月1日韓國產業通商資源部（下稱產業部）貿易投資室長金完基在中央政府世宗辦公大樓舉行的記者會上表示，尚未發現中國大陸採取對韓「經濟報復」措施的跡象，但產業部正在嚴密關注相關動向。

報導稱，在華韓企近日來在群聊中共享了「中國海關加強自韓進口貨物檢查」的信息。此外，中國大陸政府就韓國總統尹錫悅訪美前後的相關不當言論，通過外交途徑向韓方表達了不滿。據此有觀點提出，中方或採取經濟報復措施。

韓國政府以此次尹錫悅訪美為契機將韓美同盟範圍擴至尖端產業和技術等領域，同時考慮到最大貿易對象國中國大陸的重要性，還將進一步推進與中方的多層次合作。金完基說，中國大陸是韓國最大的出口對象國，是重要的經濟合作夥伴。在經濟方面，韓國與中國大陸等全世界同行的立場不變。政府將致力於構建立體的韓中合作渠道，計劃推進擴大高端消費品出口援助，配合中方疫後經濟重啟和內需擴大基調。