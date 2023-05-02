時尚奧斯卡Met Gala（紐約大都會博物館慈善晚宴）於今日登場，本屆以《卡爾拉格斐：線條之美》為題，致敬時尚大帝卡爾拉格斐（Karl Larerfeld），先前猜測會登上Met Gala如粉絲所願身穿香奈兒古董白色小禮服登場，不過先前曾傳出也會出席的Rosé卻未現身，讓許多粉絲十分失望；韓國另一位首次登上紅毯的新科百想視后宋慧喬，則以Fendi代言人之姿亮相，並合體Jennie讓粉絲十分驚喜。

BLACKPINK Jennie 此次首次登上Met Gala ，為團員中首個被Met Gala官方邀請的嘉賓。（美聯社）

身為香奈兒品牌大使首次登上Met Gala紅毯的Blackpink Jennie，則穿上品牌1990年的古董平口白色洋裝亮相，貼合身型、裙身膝上的設計讓整體呈現地輕鬆年輕，腰間的黑色腰帶與白色山茶花則成了鮮明對比，為增加禮服的豐富度Jennie也特別搭配黑色長手套，被許多外媒評論十分切題，不過也有粉絲認為「禮服過於簡單」。

宋慧喬首度登上Met Gala身穿了Fendi的高級訂製服，身穿香檳色禮服亮相。（CFP）

新科百想視后宋慧喬也是首次出席Met Gala，她以Fendi代言人之姿亮相，並身穿品牌高訂禮服亮相，香檳色的禮服搭配蕾絲、刺繡交織的設計，讓她看起來十分優雅，不過在髮型上她則選擇以近期日本最夯的「公主切」搭配俏皮的辮子造型，讓優雅的風格中又增加年輕、甜美的活潑氣質。