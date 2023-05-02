鴻海集團創辦人郭台銘昨南下高雄參加台灣領袖講座表示，要把政府當成企業經營，不要議會來監督，還提到要在高雄半屏山下做核能發電站，引發抨擊；他深夜發文道歉。對此，民進黨立委鄭運鵬抨擊，郭台銘有民粹傾向，也習慣把他在鴻海的集體成就當作是他自己天縱英明，明顯是獨裁性格，而他的發言也顯示他是政治ABC。

鄭運鵬表示，郭台銘為了爭取被國民黨徵召，看到他對公共政策不足的地方，他犯了兩個錯誤，不要為了自己想當總統，忘了民主政治就是制衡，他可以對政黨有意見，但對於議會監督縣市長要拿掉，這是不可思議的事情。

談到郭台銘要在高雄半屏山建核電站，鄭運鵬表示，郭台銘對於台灣核電廠使用狀況很不理解，不旦不知道核電廠在哪裡，還說要在高雄半屏山蓋試驗性的核電廠，不管如何也不可能在市區蓋，這兩件事情都是政治ABC。

他批評，郭台銘常常簡化公共事務，用民粹的發言，顯然他不了解這件事情，也看到他獨裁的個性，好像他說了算，郭深夜發道歉文是應該的，但常識不足很可怕，希望他的幕僚也給郭台銘一個建議，郭台銘嘴巴也乖一點。

國民黨立委李德維表示，畢竟企業家都有很大的夢想，實際上設置核電站有很多現實問題。李德維指出，隔行如隔山，從事企業可以天馬行空，回歸政治必須了解民眾想法和需求。

民進黨立委林宜瑾也批評，些發言讓我們感到不學無術頂多可恥，但是仗著有錢、有權就「不學而有術」的人相當可怕，喊出「不要議會監督」這種沒有民主素養、欠缺公民基本常識的思維，搭配上他的不學而有術，讓我們聽見了一個禍國殃民的節奏。