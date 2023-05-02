林男組債務協商公司，吸收飆悍成員暴力討債，警方查獲發現竟有前拳擊選手。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中警方查獲暴力討債集團，赫然發現成員蕭男竟是前拳擊選手。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中警方查獲暴力討債集團，赫然發現成員蕭男竟是前拳擊選手。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

林男在中市經營「債務協商管理公司」， 專門吸收飆悍份子，連前拳擊選手都從事傷害、暴力討債。台中市警局刑大今天表示，刑大與第六分局蒐證後，報請檢察官指揮偵辦，去年7月間展開搜索，逮捕林等5人，查扣毒咖啡包35包、被害人本票及收據等物證。今年1月再拘提成員蕭男到案，全案依違反妨害自由等罪嫌移送偵辦。

債務公司吸收飆悍成員，前拳擊選手也淪暴力討債同夥，警方說明。

台中市刑大2日表示，40歲林男經營「債務協商管理公司」，警方循線追查發現林男涉嫌巧立名目，以不當債務脅迫被害人還錢，對被害人恐嚇、討債，旗下小弟僅因幫人追討2萬元債務，竟以暴力討債。

警方調查，林男等人平時以公司為據點，吸收彪形大漢男子加入組織，其中，27歲蕭男人高馬大，高中時代就是拳擊選手，曾參加國手選拔失利，沒想到，步出社會後，竟以加入暴力討債集團，辦案警方見他當年擂台戰鬥英姿，都不禁感嘆。

警方表示，該公司對無力償還債務者恐嚇、暴力相向，到住處張貼「欠債不還」海報、或以自小客車擋住出入等手段，致被害人心生畏懼，遭街坊鄰居議論。警方獲報趕赴現場，林男等才停止滋事行為，行徑甚為囂張。

警方蒐證多日，去年7月間見時機成熟，持搜索票展開搜索，逮捕主嫌林男等5人，查扣毒品咖啡包35包（毛重172.5公克）、犯案用塑膠棒、高爾夫球桿及被害人本票、收據等贓證物，蕭男因出國而躲過查緝，林男則辯稱是受債權人委託合法討債。

警方將林男等5人送辦，持續追蹤，今年1月間發現蕭男返台，循線拘提送辦。全案經檢察官偵辦，將6人依違反妨害自由等罪嫌起訴。

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