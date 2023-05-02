豐興進一步說明，目前出貨略受觀望氣氛影響，而後續國內買氣，正加速趕底中，等待落底訊號出現買氣才回籠。不過豐興鋼筋手握營建長單，影響不大。

回顧上周盤價，國際廢鋼下跌，成品市場觀望，內銷盤價滑落，上周一國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價續跌每公噸400元，型鋼產品則平盤，已連十周持平。

本周廢鋼、鋼筋盤價持續走疲，跌幅擴大，廢鋼收購價在每公噸1.09萬元，鋼筋價格每公噸為1.94萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，跌幅同樣升級，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，受土耳其需求疲弱，里拉持續貶值影響，外購廢鋼目標價持續下修，亞洲需求亦弱且受大陸鋼價下跌因素影響放緩採購，美廢本周報價持續下跌，本周報價每公噸從385美元下跌至360美元。日本2H廢鋼本周也下跌，從每公噸390美元降至375美元，主要受到越南/韓國市場需求轉弱，壓抑日廢價格。

大陸房地產需求不強，且4月官方製造業PMI較上月衰退，整體需求復甦緩慢不如預期，加上大陸三月份粗鋼產量大幅成長加重賣壓，上周大陸鋼價震盪下跌，影響澳洲鐵礦砂自每公噸109.8美元下跌至106.8美元。