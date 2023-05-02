2023台灣燈會於2月落幕，台北市政府觀傳局曾預估，燈會帶來211億元觀光產值，而以交通部稱共1256萬人次，並乘以國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元，約為258億元。議員質疑，觀光產值納入日常民生消費「灌水」。觀傳局回覆，計算公式為台北市政府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」。

依林延鳳索資，台北市政府觀傳局長陳淑慧曾預估2月初曾預估，台灣燈會將帶來211億元觀光產值。觀傳局說明，燈會活動後產值推估計算為交通部長王國材於閉幕儀式中提及的1256萬人次，乘以2021年交通部觀光局統計資料，國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出2061元，約為258億元。

林延鳳指出，北市府提出的參觀人數統計就有3種版本，分別是資訊局858萬人次、觀傳局1236萬人次與1256萬人次，其中1256萬人次，觀傳局稱是引用王國材的致詞，但觀光局回應，是北市府提供，形同「甩鍋被打臉」，而不只參觀人次統計膨風、甩鍋又被打臉，258億產值統計也如法炮製。

林延鳳說明，2021年交通部觀光局統計資料清楚載明，「國人國內旅遊」定義為「個人離開日常生活圈到國內某地從事旅遊活動」且「旅遊期間不超過一年」者，雖包含當日來回之情形，但須「未受雇於目的地之企業」，以今年台灣燈會為例，「雙北生活圈民眾」幾乎都會被該調查方法排除在外，自不能計入產值。

林延鳳說，觀光產值本來就不能用日常民生消費「灌水」，而今年燈會展場鄰近人口密集區，觀傳局透過電信資料計算參觀人數，是否計入周邊辦公大樓、學校或住家之市民，本就有疑慮，又在沒有辨明參觀者來源的情況下，以錯誤的前提來運用公式，當然會產生令大家瞠目結舌的誇張數字，觀傳局竟還以此為傲。

另，觀傳局曾統計，燈會周邊以外的飯店平均8成住房率。林延鳳也說，北市共4萬180個旅館房間，8成為3萬2144間，每間若寬認皆「4人住」，且連續19日都如此，才僅約244萬人次，若假設所有人都有前往燈會參觀，再乘以前述中央統計每人平均消費額2061元，頂多僅50.35億元，僅佔觀傳局宣稱數字約19.52％。

林延鳳呼籲，蔣市府提出相關數據前，應請統計研究專業單位如府內主計處、府外學術機構進行把關，而非放任觀傳局吹牛、膨風，還亂拉中央背書只求矇混過關。

觀傳局回應，燈會結束後，以參觀總人數1235萬7162人，以台北市政府2020年制定的「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」，並納入疫情影響考量，推估2023台灣燈會產值為254億元。

觀傳局補充，「大型活動觀光經濟效益計算之通案性參考準則」計算方式，為觀光局每年之國人旅遊狀況調查報告推估觀光經濟效益，未來觀傳局亦會持續精進，透過大型活動帶動更多觀光效益。