國民黨北市立委第四選區黨內初選，即將於7日進行電話民調作業。有意爭取黨內提名的議員李彥秀及游淑慧，都把握最後一周時間進行掃街拜票活動。不過近日來游淑慧頻頻質疑李彥秀在初選階段，仍常常到立法院參與記者會爭取曝光，質疑國民黨確實存在「不同階級就有不同資源」；李彥秀則表示議員到立法院開記者會並不在少數。

李彥秀2日上午與同黨議員李明賢前往湖光市場進行掃街拜票活動，並於會前接受媒體訪問。被問到對手游淑慧近日質疑，初選階段仍頻頻到立法院參與記者會，卻未提出相關資料只是附和，感覺僅是想蹭人脈？對此李彥秀則表示，過去到立法院參與記者會的議員並不在少數，游淑慧過去也曾到立法院開過記者會，「大家監督民進黨不分中央地方，這都是呈現國民黨的戰力。」

對此游淑慧則反擊，自己過去會到立法院參與記者會，通常是因為她掌握了相關資料，「重點在於開記者會要有目的，要有議題主導性，不要為開而開。」游淑慧說，如果是為了初選，然後只是去找一些議題來開的話，這樣對於立法委員的問政也是不太公平的。

游淑慧強調，過去徐巧芯在初選階段，或是現在同樣在進行初選的鍾沛君，也都沒有受邀到立法院過，不需要講得好像大家都有機會一樣。游淑慧直言，國民黨確實存在不同階級就有不同資源，內部也的確分成上下兩層，「就不要已經佔了便宜還要吃我們的豆腐，這樣會讓人感到很難過。」