國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）1日在加州參加一場全球會議時指出，面對無法償還債務的國家，中國正在轉變其參與債務重組的思路。

香港01引述外媒報導，喬治艾娃說，作為發展中經濟體最大的債權人之一，中國已加入巴黎俱樂部傳統西方債權人的行列，認識到有必要建立更好的債務重組機制。

她說，由於歷史上不同政府機構和實體之間缺乏協調，中國最大的挑戰之一就是瞭解其自身貸款的範圍。

「雖然中國長期以來以發展中國家身份為由拒絕提供救濟，但這種想法正在開始改變」，喬治艾娃說，「為什麼？原因很簡單，因為他們正在受傷。沒什麼比一個國家說『對不起，我還不了你的錢』讓你更渴望瞭解債務重組。」

據報導，70多個低收入國家面臨總計3260億美元的債務負擔，其中一半以上已經陷入或臨近陷入債務困境，包括尚比亞、衣索比亞和迦納。中國在許多情況下都是最大的債權人，其中包括尚比亞，尚比亞需要重組的債務中約75％債權人為中國。