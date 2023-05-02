不少現代人講求環保，出門在外會自備環保餐具和吸管，然而稍一不慎卻有可能危及飛行安全。美國一名男子上個月底因為攜帶俗稱「吸血鬼吸管」的金屬吸管，在麻州波士頓機場海關遭到航警逮捕，依危險武器罪起訴。航管局表示，這種吸管的長度和材質可充當武器，相當致命，因此被視為飛安違禁品，不得隨身帶上飛機。

綜合美國有線新聞網（CNN）、《美國山莊報》（The Hill）報導，一名26歲男子上月23日在波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）安檢處被攔下，航警從他的隨身背包中起出一支斜口尖頭的鈦金屬吸管，研判屬於危險武器，當場將他拘捕並予以起訴。

What is a vampire straw? A closer look at the weapon confiscated from a Boston traveler’s luggage. https://t.co/WCyd7qfQGT — CNN (@CNN) April 30, 2023

I like the idea of tactical pens.



I like the idea of tactical straws more.



Ice fear this vampire straw. pic.twitter.com/iPflpZNMDJ — R3birth.eth (@pwniR3birth) May 2, 2023

根據線上商店「Szabo」網頁顯示，這款長約25公分、直徑0.8公分的「吸血鬼吸管」（vampire straw）一端為斜口設計，使用功能多元，除了可以用來「輕鬆喝奶昔」，還能充當防身用的匕首，尖銳程度甚至足以刺穿輪胎和「絕大多數合成材質」，也容易反握。美國運輸安全管理局（TSA）認定它足以構成公共危險，禁止搭機旅客隨身攜帶。

在麻州，細跟高跟鞋、匕首等尖銳物品都屬於飛航違禁物，違規者若曾遭重罪指控，可處罰鍰或最高五年的監禁處分，旅客在登機前應詳閱各地飛安相關規定，避免因無知而觸法。