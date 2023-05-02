內政部役政署長沈哲芳日前表示，替代役人力已納為民防體系重要一環，今年「民安9號演習」首次將替代役納入，而台北市過往即有投入替代役現役男參與演習，今年5月4日民安演習，首度將112年第一梯次替代役備役役男100員納入演練，並按戰災情境，依役男服替代役勤務時的專長役別，分別支援協助治安維護、緊急救護、行政服務及社會服務等輔助性軍事勤務等任務。

兵役局長李治安表示，本次演訓除實施跨役別代訓警政署、消防署及移民署等需用機關備役役男1000員外，也動員在本府各單位服勤的現役役男36位，總計136員參演，操演規模冠於全國，期藉由演練，強化替代役全民防衛觀念，提升災時戰備能量，成為地方政府民防系統重要的支柱。

權益編管科科長楊永年表示，過去現役替代役即有參加演習訓練，今年首度召集備役役男，由備役搭配現役，像是學長帶領學弟，把不同役別的備役役男按照專業分工召集，來配合民安演習的相關作為。

兵役局最後提醒接獲本次召集令的替代役備役役男，應攜帶召集令、國民身分證、健保卡、私章、工作地服務證明正本等資料，依召集令指定時間、地點前往報到，以利演習任務遂行。