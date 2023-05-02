國道1號南向桃園出口今天早上發生5車追撞事故，1輛大客行經南崁出口匝道，卻疑因未保持安全距離，追撞前方4輛小客車，造成其中1輛轎車翻覆，所幸車內人員皆有繫上安全帶，僅受到輕傷。

國道公路警察局表表示，本大隊勤務指揮中心於今天8時38分左右接獲通報，指稱國道1號南向49公里南崁出口匝道，發生5部車事故，其中1部小客貨車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，小客貨車駕駛及乘客已脫困，警消將1名傷者送往林口長庚醫院，所幸為輕傷無大礙。

警方說明，65歲的陳姓男子駕駛大客車行經49公里南崁出口匝道，疑似未保持安全距離，撞擊前方4部小車，其中由30歲李姓男子駕駛小客貨車翻覆在出口匝道內側車道，所幸駕駛李男與乘客都有繫上安全帶，在翻覆的過程中，沒有被拋出車外，保住性命僅受到輕微擦挫傷，送醫診治後無大礙。事故現場占用出口匝道及內側、外側2車道處理，10時4分現場排除恢復通車，5車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維護行車安全。