大陸政府4月新修訂的《徵兵工作條例》已於1日起正式實施，有日本媒體認為，這項條例除了展現大陸政府正試圖增強軍事實力的意圖外，也為可能在為台灣海峽爆發的全面戰爭做準備。

大陸國務院、中共中央軍委在4月12日公布新版《徵兵工作條例》，大陸官媒新華社當時報導，目的主要在服務大陸的國防需要，以提升兵員徵集質量為核心，著力構建程式規範、責權明晰、平戰銜接、快捷高效的徵兵工作體系。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）1日報導指出，新修訂的條例允許大陸的退役軍人重新入伍，以確保獲得有經驗的士兵。該法還側重於招募精通技術的科學和工程專業學生，為太空和網路等新領域的戰爭做準備；另一項規定則使政府可以根據所需人員的類型調整徵兵條件和方法，並使補給運輸團能夠優先運送軍隊以迅速部署。

報導認為，這些變化反映了北京對與台灣可能發生衝突的擔憂。一場陸海空全面戰爭可能需要大陸動員退役軍人和現役軍人，其中，可以在軍艦上操作武器和聲納的資深船員和戰鬥機飛行員特別有價值，因為培訓新的高技能人員需要時間。

該項修法的另一個重點是大學生。新條例允許大學處理招募學生的任務，高校可以在學生的戶籍所在地，或者學校所在地選拔學生入伍。報導認為，這讓共軍能引進接受過人工智慧（AI）和機器人技術等高科技培訓的理工科學生。而使用衛星、網路和無人機的戰爭，是特別值得關注的領域。大陸軍方還專注於研究利用AI和其他技術的情報戰。

而近年來，大陸在陸地和海上都增強了軍事能力，共軍擴大了其兩棲攻擊艦、潛艇和轟炸機艦隊，並於去年6月下水了第3艘航空母艦福建艦。操作這種新設備將需要更多熟練的人員。大陸軍媒《解放軍報》4月曾報導，此舉也順應了共軍加快推進機械化、訊息化、智慧型化建設對高素質人才的需求。

但日本國家防衛研究所的中國專家飯田將史認為，大陸軍方重點徵召退役軍人和大學生，是現役軍人短缺的跡象。他直言，大陸軍方可能難以找到足夠的人員，來應對軍事建設和情報戰。