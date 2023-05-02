業界人稱「小紀」的6636廣告&創意公司創辦人紀淵字，在廣告圈已有40多年資歷，是資深廣告創意人，也是城市藝術觀察家、國內線條繪畫大都會景觀的畫家、作家……多元斜槓身分，讓他發揮創意的媒介無限寬廣，被冠上「創意頑童」之稱，並獲邀擔任時報金犢獎多屆評審。

從插畫助理，到智威湯遜、達彼思、李奧貝納等知名跨國廣告公司的創意群總監，紀淵字累積豐富的廣告品牌行銷傳播實務經驗與人脈，卻在事業顛峰的盛年，為了家庭、陪伴孩子，16年前自立門戶。雖然他放棄高薪工作，卻讓創意觸角恣意延伸，在廣告創意與品牌設計的本業之餘，創作各類繪畫，漫畫、城市速寫、塗鴉秀、古董汽車插畫、商業插畫與文創商品開發。

戴斗笠、裹著層層布紗防曬，是彰化二林的小麥農標準工作打扮。（圖∕紀淵字提供）

紀淵字與大兒子合作《我的34秘密基地》大型童書繪本，2021年舉行「ARIEL CHI & J. Walter Thompson超時空對『畫』展」；也曾以黑猩猩(Gorilla)自喻，成為《3步50》單格漫畫書主角，詮釋中年面臨的一些問題，並在2022年7月延伸概念，舉辦「猩猩知我心」另類畫展，揭示他令人讚嘆又反思深省的「猿宇宙」。

讓人印象深刻的是紀淵字以簡單的線條，刻畫大都會城市風景的獨特風格，例如2015年前台北市長柯文哲下令拆除違建時，他化身為貓，以黑色線條在白紙上畫出曾有的違建居住趣聞，還以畫為中心，開發了一系列周邊商品，也曾在2020年以線條與水彩勾勒台北溫州街的人文景色。

老家在純樸的彰化縣二林鎮，身為農家子弟的紀淵字，小時候，就因為父親帶著全家8口人到台北打拚，離開家鄉40多年後，從商場退休的父親，帶著母親衣錦返鄉，在二林的老家重新過著農村生活，他留在台北繼續工作，利用時間南下返家探視。

紀淵字（前蹲者）看到二林老家的農友，心心升起濃濃思情。（圖∕紀淵字提供）

過去5年間，父母相繼過世，紀淵字不再往返回二林，卻更想念家鄉的一切。之前再度舊地重遊，卻發現家鄉原有記憶有了很大的改變，老家三合院儼然變成了廢墟，鄰近田裡的稻子已經換成了小麥；這些麥農都是父親在鄉下時常惦念的好朋友，頭上裹上層層的彩色布紗再戴上斗笠，在田間勞作的身影，彷彿讓紀淵字再見當年父母親辛苦耕作的身影，心中充滿濃濃的感動。

紀淵字看到老家附近的農友，彷若看到當年的父母，拿起筆來為大家畫速寫臉譜。（圖∕紀淵字提供）

紀淵字不由得動筆為小麥農友們速寫臉譜，進而創作大幅畫作。今年5月30日至6月14日在台北大夏藝廊舉辦「麥香思鄉起Fields of Nostalgia」畫展，展現彰化二林小麥農的臉譜與生活。6月3日開幕茶會當天下午二點還將邀請這些小麥農到場共襄盛舉。