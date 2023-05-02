賴姓男子因違規自曝通緝犯身分。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

賴姓男子趁警方查證身分時，拔腿企圖逃離現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄26歲賴姓男子日前深夜違規遭警方攔查，他假意配合，趁警方查身分拔腿逃逸，但腿軟不到20公尺就自摔遭逮。警方查出，賴男曾涉跨國詐騙集團，在蒙特內哥羅機房擔任「小老師」替機手解惑，專挑大陸人行騙，共599人受害，賴男落網後入監執行未報到，去年遭台中地檢署通緝，警方後續依規定解送歸案。

4月30日凌晨1時許，賴男開車行經中華三路、七賢二路口時，因左轉未打方向燈，遭到新興分局前金分駐所員警攔查，而賴男搖下車窗時，員警發現他神情緊張、眼神飄忽不定，於是請他下車受檢。

當賴男下車受檢時眼神依舊飄忽不定，四處張望觀察，當員警在查證賴男身分時，他突然向後拔腿狂奔，想趁員警不注意時逃走，不料他才剛起步沒多久，跑不到20公尺，就因腿軟自摔，遭到後方追他的員警控制在地。

「為甚麼要跑？」員警詢問賴男，賴男則坦稱「自己是通緝犯」，據了解，賴男2019年至蒙特內哥羅詐騙機房擔任機手，專挑大陸人行騙，後來經驗資深，當起待機房的「小老師」，負責替機手解惑詐騙技巧，2020年刑事局、蒙特內哥羅警方合作抄機房，逮捕主嫌43歲陳姓男子等91人，其中包含賴男。

後續遭到台中地檢署依詐欺等罪嫌起訴，因賴男涉案詐騙599人，台中高分院合併判刑2年11個月，但賴男入監執行未報到，去年8月19日遭到遭台中地檢署通緝，賴男通緝期間到高雄生活，目前無業，他辯稱當時要找女友，因擔心通緝身分曝光，才會想逃跑，警方後續依規定，將他解送至台中地檢署歸案。