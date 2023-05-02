《星際異攻隊3》柔依莎達娜稱葛摩菈這個角色是她可以隨身攜帶的終生成就。（漫威提供）

《星際異攻隊3》近期在世界各地展開巡迴宣傳及首映，隨著電影的逐步曝光，好評也鋪天蓋地席捲各地，外國媒體宣稱「《星際異攻隊3》是漫威繼《復仇者聯盟：終局之戰》後最棒的一部電影，完美地替三部曲畫上句點」！雖然隨著電影進入最終章，星爵的宇宙戰艦也將各自分飛，但導演詹姆斯岡恩不僅讓演員全數回歸，還添加了新角，希望星際異攻隊可以永遠航行下去。

《星際異攻隊3》除了原有班底「星爵」克里斯普瑞特、「葛摩菈」柔依莎達娜、「毀滅者」戴夫巴帝斯塔、「涅布拉」凱倫吉蘭、「螳螂女」龐克萊門捷夫、曾經在系列電影中出現的席維斯史特龍也現身，當然還包括為「火箭浣熊」和「格魯特」配音的布萊德利庫柏及馮迪索。至於加入的新角則有火箭的創造者「至高進化」庫克胡迪伊吾吉、「亞當術士」威爾普爾特。

扮演葛摩菈的柔伊莎達娜在《星際異攻隊》第一集時結婚，如今十年過去，她已經是三個孩子的媽，但在《星際異攻隊3》裡，她的角色卻比之前更為尖銳，「我覺得最新版的葛摩菈非常令人興奮，因為她非常獨立、狂野又與眾不同，她身上有種葛摩菈從未有的怪奇，我希望觀眾能從她身上找到新鮮感」。提起這個讓她繼《阿凡達》後再度成為票房巨星的角色，柔伊莎達娜相當感恩，尤其對導演詹姆斯岡恩和漫威總裁凱文費吉，她以葛摩菈感到自豪，「這是可以隨身攜帶的個人成就，象徵我和許多尊敬的人曾經一起生活在漫威宇宙中」。

除了葛摩菈，《星際異攻隊3》還有著各式各樣的外星生物，漫威出動了一組龐大的專業團隊為這些地外生命賦予既眩目又充滿色彩的外型，光是出現在電影中的外星物種就超過一千種，演員身上的化妝道具多達23000種，因此該片也打破《鬼靈精》採用的化妝道具數量的世界紀錄。

《星際異攻隊3》首映後，不少影評皆給予相當高的娛樂評價，「電影擁有異攻隊的DNA，卻更加成熟，動作場面也更壯觀，最搶鏡的德克斯毀滅者向我們展示了他的喜劇才華，他將會為自己贏得孩子們的喜愛」、「詹姆斯岡恩帶著光榮離開漫威，這部最電影是三部中最感人的一部」、「《星際異攻隊3》是一部溫暖卻又不失幽默的電影，這一段充斥著豐富情感的旅程，其科幻色彩甚至超過了漫威所有電影」。電影將在3日搶先全美在台上映。