國民黨北市立委第四選區黨內初選，將於7日進行電話民調。有意爭取黨內提名的議員李彥秀及游淑慧，都把握最後一周時間進行掃街拜票活動。李彥秀2日上午找來同黨議員李明賢一同到湖光市場掃街，游淑慧則是自己一人到內湖737商圈發送康乃馨，並預告之後會找港湖區前立委蔡正元，以及資深前議員陳義洲一同合體掃街。

李彥秀2日上午與同黨議員李明賢一同前往內湖湖光市場掃街拜票，活動前接受媒體訪問時，李彥秀表示李明賢長期在議會關注交通及動保議題，是黨內中壯派非常優秀的議員，也感謝他在選舉過程中給予相當多的指點，對她來說點滴感恩在心頭。李明賢則表示，李彥秀是個非常有經驗及行動力的人，因此需要像她這樣的人前進立法院替港湖區爭取預算，「我們不需要只會唱歌或罵人的人，而是需要有經驗、行動力且可以溝通的人，李彥秀是最合適的對象。」

而游淑慧2日上午則是獨自在內湖737商圈發送康乃馨與文宣，對於李彥秀合體李明賢一事，游淑慧則表示她與李彥秀在黨內有很多共同的好朋友，互相幫忙這件事就平常心看待。游淑慧透露，自己也找了過去交棒立委給李的前立委蔡正元，雖然雙方還在安排時間，不過已經獲得蔡的答應，要出面陪她掃街。此外還有黨內在港湖區相當資深的前議員陳義洲，不僅在很早之前就發了超過1萬封手機簡訊，呼籲他的支持者支持她外，未來也會一同合體掃街。