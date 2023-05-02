迎接即將到來的母親節，看好3成民眾首選保健食品作為送禮首選，保健食品市場買氣同樣熱，不少民眾也會趁此時的優惠入手，為自己補充元氣，就有電商觀察，保健品銷售成績已提升至少3成以上，讓不少保健品牌再推好康刺激買氣。

頂級燕窩專家琉元堂瞄準媽媽各種健康需求，即日起推出多款母親節禮盒優惠，包括廣受醫師與消費者喜愛的燕窩系列產品：「珍品燕窩飲」5入飲禮盒兩組91折優惠、「四合龍紋一品燕」9片裝禮盒可享買二送一、凡購買「頂級琉元燕盞」即贈送品牌燕窩機，輕鬆操作即能熬燉。此外琉元堂另一明星商品「醇雞精華飲」7包入禮盒，擁有市場最高純度營養，深度濃熬工法無腥味，不只深受許多小孩或長輩喜愛，更曾獲得2021 iTQi比利時國際風味大賞的星級肯定。凡在5月14日前購買琉元堂母親節系列禮盒，不只單盒即可享95折優惠，消費滿7500元即可獲贈永恆之愛瓶中花一組，任一款禮盒更可享399元加價贈送永恆之愛玫瑰花束乙組、永恆之愛瓶中花乙組或匈牙利金合歡蜂蜜乙瓶。

芳茲生技推母親節「日月養生雞魚饗宴」限定禮盒。（芳茲生技提供）

芳茲生技今年推出母親節限定版「日月養生雞魚饗宴禮盒」，期許媽媽們都能以美麗又健康的狀態渡過每一天，而在這個溫暖的節日裡，芳茲生技更與「癌症復健協會」合作公益捐款活動，攜手送愛傳遞溫情給每位正在與病魔對抗的朋友。同時芳茲生技為了拉近與顧客的距離，於5月9日正式開幕台北市首間實體門市，5月8日前試營運期間，還準備了有趣的「尋找芳蹤」限量贈禮活動，凡姓名有有「芳」或同音「ㄈㄤ」者的民眾，即可憑身分證領取「燕窩胜肽銀耳妍飲」2瓶組 （60ml／瓶），數量有限送完為止。