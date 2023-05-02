冥婚沒處理好，可能會影響後代的運勢，命理老師廖美然解釋，冥婚通常是未婚女性或是出生後夭折，無法入祖先牌位，才要找一個婆家，進入祖先牌位；冥婚如果處理得好，會在冥冥之中保佑陽世的老公發達，處理不好則會遭受到難以想像的際遇。

廖美然在《命運好好玩》節目中分享案例，一位阿嬤找上她，表示自己只有一個獨生子，這個獨生子生出來的3個孩子都是軟骨症；阿嬤說，3個孫子外觀都跟一般人一樣，發育也正常，唯一狀況就是不能自己坐，醫師也找不出任何罹病原因。

阿嬤透露她有一位夭折的姊姊，姊姊在她結婚前曾來託夢，希望能一起嫁過去，家人也都同意；不過阿嬤結婚當天只處理了陽世的婚禮，冥婚的儀式都沒有做，嫁入夫家後也沒將姊姊立到祖先牌位裡。

廖美然替他們補辦冥婚儀式，一切都很順利，最後準備燒金紙時，她提醒阿嬤這3天不能和阿公一起睡覺，「要讓給姊姊洞房3天」，阿公表示隔天公司有很重要的事，必須飛去上海；就在此時，天空突然烏雲密布，打雷下起大雨，金紙完全點不著。

阿公趕緊打電話給秘書協調時間，最後買到了4天後的機票，廖美然直言，當下立刻撥雲見日，讓他們可以圓滿化金；廖美然也向新娘溝通，希望祂能保佑3個孫子，就在冥婚儀式完成之後，3個孩子也漸漸恢復正常。

廖美然提醒，冥婚一定要有完整儀式，並讓新娘進入祖先牌位，處理得好就會保佑家運發達。

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