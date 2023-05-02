台中市政府追加台中購物節3.5億元經費，在議會引發諸多爭議，市府經發局長張峯源今天到議會民進黨團說明購物節活動內容，卻對未來的調整作法閉口不談，只強調要留給市長盧秀燕宣布，引發綠議員強烈不滿，痛批市府大小眼，市議員陳淑華更揚言「反對空白背書，對該筆預算反對到底」，說明會草草散場。

爭取3.5億元經費，張峯源帶著購物節調整作法報告書向民進黨團說明活動未來方向，卻只針對購物節成效、未來擴大攤商等對象抽獎提出說明，未清楚說明活動未來調整的辦法有哪些，引發議員不滿。

陳淑華不滿的說，經發局要爭取預算，卻說活動內容是秘密、不能講，要議員空白背書，又稱未來調整的活動不是用3.5億元這筆經費，到底賣甚麼關子？國民黨團多天前就提到市府要發「物調券」，民進黨團卻不曉得，對這筆預算反對到底。

因張峯源堅持活動內容要留給市長宣布，議員蔡耀頡質疑市府是否要配合立委選舉，想要做球給某些特定議員。張家銨也說，市府爭取議員通過預算，卻不給詳細資料，但要求先支持，有這種道理嗎？

議員江肇國說，市府到議會溝通政策，就應該公開透明，對內的政策溝通本應該坦白，購物節要結合政府普發6000元，到底要如何爭取商機？活動內容是甚麼？要如何使用？如何發放及領取都不講，既然要留給市長講，應該由市長帶隊來說明。

多名議員抨擊經發局不尊重黨團，說明會沒意義，乾脆不要開了，黨團總召何文海即宣布散會，購物節說明會草草結束。