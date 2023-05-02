美國財長葉倫周一在致國會的信中表示，如果國會不採取行動，財政部最早可能在6月1日就無法履行所有的政府付款義務。

這個新提出來的期限已經將4月份的納稅納入考量，且與財政部先前於1月提出的預測差不多，當時財政部表示聯邦政府資金可能在6月5日左右用罄。不過這一次葉倫給出了一些彈性空間，她在信中表示，聯邦收入和支出「本來就會變動」，財政部用盡非常措施的日期實際上可能比這些預測晚上幾周，「準確預測財政部無法支付政府帳單的確切日期是不可能的事」。

數個月來民主、共和兩黨為此事僵持不下，葉倫此番發言使美國正走向債務違約的風險升高，而這場前所未見的災難勢必撼動全球經濟，這表示華府的政治算盤必須打得更快一些，以免災難真的降臨。

拜登已經致電給正在耶路撒冷進行外交訪問的共和黨籍眾議院議長麥卡錫，並邀請他參加5月9日的白宮會議。自2月以來，這兩位府會領袖尚未真的坐下來一起討論這個議題。

拜登亦邀請眾院民主黨領導人傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）、參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）參與這場會議。麥康諾表示，今天他與拜登「談得很不錯」，「我確信我們會再對話」。

眾議院共和黨人上周通過一項提高債限的法案，但提高債限的附帶條件是大幅削減政府支出。由民主黨掌控的參議院和拜登都已放話不會同意該法案。拜登此前堅決表示他不會就提高債限與共和黨談判，只有新的債限通過後，他才會討論削減預算。一名白宮官員表示，拜登將在5月9日的會議上強調「國會必須採取行動，以避免無條件違約」。