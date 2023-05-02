炎亞綸自信很會哭。（好看娛樂提供）

庹宗康、姚元浩、炎亞綸、吳映潔、浩子、莎莎日前在《嗨！營業中2》影片中集體辭職，引發外界關切，今（2日）再釋出主要成員庹宗康、姚元浩、炎亞綸的應徵影片，為了爭取「店長」一職，炎亞綸甚至拿出眼藥水表演落淚，表示自己也很會哭，暗示哭功不輸前店長鬼鬼，他也自信表示他的可剛強可柔軟的領導能力一定能駕馭夥伴們。

54歲庹宗康應徵新工作保證身體硬朗。（好看娛樂提供）

庹宗康精神奕奕前往新地點應徵，表達之前在屏東的一家冰店上班，因為距離太遠所以辭職，自己雖然54歲，但是還是非常的硬朗一定可以勝任工作。姚元浩在面試時搶先一步拿出紅酒燉牛肉的調理包，公開賄賂面試主管，並大秀自己的優點說：「自己非常多時間且配合度高、不怕燙、不怕被網友罵、也不怕被污名化表現出強烈企圖心」。炎亞綸在面試時非常自信，對答如流表示自己是十大傑出青年，希望爭取店長職務。

姚元浩自備調理包討好主管。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中2》求職應徵影片上架再次引起矚目和討論，主要原因是重要成員6缺3，對於日前傳出換角一說甚囂塵上，對此，好看娛樂僅回應宣傳片長度限制，僅放部分成員求職片段。至於另外重要3位成員是否有求職？好看娛樂則回應，下一次的影片會回答大家的疑惑。