竹北市豐邑建設「豐采520」工地，日前造成莊敬六街「天坑」事件，網路出現不少攻擊言論，質疑有官商勾結問題。縣長楊文科2日在主管會報強調，該案已由檢方偵辦，基於偵查不公開原則，縣府不再對外發言，並要求工務處重視建商在竹北市的施工法，避免發生類似路基塌陷事件。

「竹北道路坍塌案已勒令停工究責！」工務處長江良淵說，建商已委請專業單位以透地雷達，近日內在建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，以密集檢測方式，確認是否有土質流失造成坑洞，避免再次發生道路塌陷情事。

由於該建案採用「逆打工法」，已開挖到地下6層，基礎和擋土牆還未全部完成，若下大雨很有可能發生土石流失及路基塌陷問題，將待建商提出施工計畫，與新竹地檢署協調，請檢方同意讓地下室先行完工，同時會要求建商持續用透地雷達檢測，直到地下樓層全部完工。

楊文科詢問建商的施工方法有無管制規定？及為何同1家建商一再發生路基塌陷？

江良淵說，按建築法26條規定，該處是核准建照，施工計畫是由起造和監造建築師負責送府備查，若施工出現重大公安問題，該處做行政檢查，因此該案發生公安事情，依法裁罰外，並將承造和監造人移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。

江良淵說，豆子埔溪以南的地下水是流向頭前溪，豐邑採用「逆打工法」即上、下樓層一併施工，2015年發生「浩瀚一品」建案整個基地塌陷，被勒令停工1年，而後是全部回填土方，「豐采520」連續發生路基塌陷，原因在於止水工程不是很完善。

楊文科說，此案已由新竹地檢署調查，責任歸屬問題，基於偵查不公開原則，縣府將不再對外發言。

楊文科並以竹北市的地質特殊，要求工務處對建案備查時，要重視施工方法，避免再發生類似情事。

此外 ，這次「天坑」事件，建商與車主將討論車損賠償事宜。楊文科指該處道路是由竹北市公所維管，依法可由市公所提出國賠。