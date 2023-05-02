據央視財經報導，透過2022至2023年度《中國美好生活大調查》發現，2022年大陸人的工作日平均休閒時間為2.76小時，比2021年少了7.2分鐘。但不見得因為忙碌就讓幸福感降低。根據該調查也發現，以工作日的休閒時間1至2小時的人群，幸福感最高、站比達到56.38％，反而休閒時間5小時以上人群中，感到幸福的比例只有49.75％。

從不同類型城市看，工作日每天休閒時間不足1小時的人群以二線城市占比最高，達到14.38％。但是否二線城市的人就最忙碌，同時也顯示每天休閒時間在5小時以上的人群，也是以二線城市占比最高，形成悠閒與忙碌「兩樣情」，有特別忙的一群人在奔波，也有特別悠閒的一群人在過著慢生活。

同時這些城市休閒指數很高，包含如海口、廈門、濟南、南昌、蘭州、大連、成都、瀋陽、貴陽等地。

此外，透過該調查也發現，除了休閒時間在1小時以內的人群外，從整體來看，隨著休閒時間的減少，預期收入增加的比例也隨之提升。充實的工作可能會讓人們更有收入的安全感。其中休閒時間在1到2小時的人群，他們不僅幸福感高，收入預期增加的比例也最高。