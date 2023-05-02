2024除總統大選外，立委選情也備受關注。台北市立委第7選區（信義、南松山）將由民進黨議員許淑華與國民黨議員徐巧芯對決；面對自稱「惡女」的徐巧芯頻出手攻擊，許淑華先前除見招拆招回應，昨（1)日更在臉書發表千字長文向徐喊話，強調「煽動仇恨絕對不是正義，更無法保衛這個國家」。

許淑華昨日在臉書表示，近日徐巧芯創造了種種話題，以虛偽、邪惡等字眼來形容民進黨，更要以最狠的方式代表正義幫人民發洩怒火，有許多人認為她應該「以暴制暴」來反擊，但深思許久後，她決定以文字的方式向對方說幾句話。

許淑華提到，她踏入政壇已17年，曾經是菜鳥議員的她也清楚新人缺少資源，知名度就等同於選票，而想要博取知名度，最快的方式之一就是「劍走偏鋒」，以謾罵、惡意潑髒水、爆料及跟蹤等方式尋求與對手交鋒，尤其在網路時代效果更明顯。

「在過去的很多時刻，我一樣面臨『該怎麼做的抉擇』！」許淑華透露，過去她也曾興起「求快」的念頭，但幸好她有了許多熱情的支持者，並在一次次的服務、會勘及送車等，逐漸瞭解松信居民的需求。

「我知道妳的想法，知道妳的急迫，知道妳對出頭的渴望，也知道面對渴望後選擇的種種手段」許淑華說，所有的手段背後，其實都是深思熟慮計算後的選擇，因此她不會進行批判，但她想提醒徐巧芯，「作為一個政治人物，任何代價我們可以自己承受，但不應該讓整個社會承擔這樣的代價！」

許淑華強調，她清楚有許多民眾的政治立場與她不同，但這並非代表對方就是「不正義」，只不過是雙方成長背景、觀念的不同而已，「作為一個政治人物，化解立場不同的最好做法，就是用認真的服務與踏實的行動，讓對方認同妳，在認同之後，才能有更多理性的溝通」。

「成熟並非虛偽，做事就不做作，最狠不會最好」許淑華認為，面對怒火，該做的是救火，而不是以「發洩」之名繼續放火、煽動仇恨，「我也跟自己說，17年的路程也許慢，不求快但求穩，直直的走，我相信一定會到達目標。」