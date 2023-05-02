大美人洪欣和小她10歲張丹峰結婚14年，5年前傳出男方和美女經紀人畢瀅過從甚密，近來更傳男方再婚娶經紀人畢瀅，但張丹峰火速否認。昨(1日)凌晨洪欣閃電發文，承認和張丹峰已不再是夫妻關係，引來網上沸沸揚揚的討論，有人爆料洪欣恐將淨身出戶，還有媒體爆料畢瀅名下的公司都已經註銷，疑擔心張丹峰離婚一事曝光造成影響。

洪欣過去和莫少聰未婚生下一子，2009年她帶著兒子梅開二度嫁給曾演出《花千骨》、《新還珠格格》的張丹峰，兩人育有1女，2009年張丹峰和經紀人畢瀅傳出緋聞，當時張丹峰稱已經讓畢瀅離職，但近年傳出兩人藕斷絲連，廠商匯酬勞給張丹峰，事後查證竟是畢瀅的帳戶。

傳聞洪欣可能淨身出戶。（圖／翻攝自微博）

上月，有網友便爆料自己的朋友在民政局上班，稱張丹峰秘密恢復單身，又與畢瀅結婚，對此，張丹峰親自到各個留言下大罵：「離你的頭！等我律師信，成天造謠的嘴！」，有人問他到底跟畢瀅是什麼關係，他也直球回應：「工作關係」，更在直播中強調：「目前我和我的家人都很好，謝謝你們的關心，你們千萬不要相信網路上的那些傳言，都不是真的。」

網傳畢瀅名下兩間公司已經註銷。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

未料一個月後，洪欣忍無可忍連發多文對外證實已經離婚，更暗指是張丹峰刪她的文，引來知情人稱：「洪欣或許要淨身出戶了！張丹峰和畢瀅早就轉移好了資產，公司都提前註銷了」，《鳳凰網娛樂》也報導，畢瀅名下兩家企業北京峰焱文化有限公司、晞彤（上海）影視文化工作室接連在2019年申請註銷，而畢瀅還是北京中視烽湧影視文化有限公司的法定代理人，2018年退出後，由張丹峰同學張雲可接任職務，但該公司2019年也註銷，不知因和緣故。