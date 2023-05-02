金馬影帝莫子儀於《溟溟》中飾演天生腿部殘疾的天文學家。（華映娛樂提供）

金馬影帝莫子儀於《溟溟》中飾演天生腿部殘疾的天文學家。（華映娛樂提供）

金馬影帝莫子儀（左起）、導演陳子揚，《溟溟》工作照。（華映娛樂提供）

金馬影帝莫子儀於2020年金馬獎得獎隔天就進組拍攝的電影作品《溟溟》正式定檔6月16日上映，由新生代導演陳子揚編劇、執導，金馬影帝莫子儀、劇場女神鄧九雲、獨立音樂歌手葉穎及實力派的高英軒領銜主演，《溟溟》是以前世今生為主軸，講述亡靈若沒有在忘川喝下孟婆湯，靈魂便困在無盡的輪迴中難以爭脫，讓今世受盡折磨。金馬影帝莫子儀扮演深受前世記憶影響的天文學家，總是陷入前世今生的泥沼中，加上因小兒麻痺症不良於行，再次挑戰高難度演技。

在《溟溟》中莫子儀飾演一位致力於預測「超新星爆炸」研究的天文學家，年輕時曾獲研究獎項肯定，前途看似一片光明，但長期下來卻一直難有更進一步的研究突破，造成個性漸漸陰鬱，也因天生腿部殘疾，生活需求都靠妻子鄧九雲打理。莫子儀為讓角色形象深化，演出更為自然，他在日常生活中也拄手杖練習，不斷揣摩跛腳的走路姿態，逼真到令人誤以為他真的受傷了。

莫子儀表示為了角色請教醫生，也拜訪很尊敬的劇場前輩鄭志忠，了解小兒麻痺的患者對身體及心靈造成的影響，才知道其實對一般人來說很安全的搭公車，對小兒麻痺患者而言，連維持平衡其實都是很危險的事情，「在練習角色的過程中，很不好意思的是在公車上一直遇到要讓座給我的人，很謝謝他們，但也覺得很不好意思。」

導演陳子揚小時候長居國外，回台灣後有好一段時間不適應，受到很大的文化衝擊，有一次聽到孟婆湯的故事，聽到靈魂在重生前，得喝湯來忘掉記憶，才理解到自己的問題，他說：「我一直活在過去，不願意接受現況，無法前進才讓自己如此地痛苦。人如果不打破習慣，也只會一直犯一樣的錯，重複一樣的問題。」陳子揚認為這個循環是每個人都試著在打破的，各自的循環也往往圍繞著他人。圍繞在身邊的人，通常都不是一世的緣分，都是因為忘記的恩怨情仇把我們人生連在一起。而《溟溟》是個記憶的創作，個人的記憶，周遭的記憶，文化的記憶，夢境的記憶，所有串在一起的奇幻故事。