太噁心了吧！近日有騎士在清晨7點左右，於新竹市西大路、林森路口停等紅燈時，遭從天而降的「黃金」攻擊，被潑了一身的糞便，被害人也將此事PO上臉書新竹爆料公社，要大家小心一點，網友留言稱「這恐攻吧」，要被害人直接報警。

有網友近日在臉書新竹爆料公社貼文表示，這年頭什麼人都有，今日上午7點多（上學、上班尖峰時段）於西大路口，親愛的家人如往常一樣，在同樣的地點，等著紅綠燈，誰知剩最後20秒，「天降黃金」！

家人被潑了一身的糞，安全帽、機車、外套和褲子都是，滿滿的車在等紅綠燈，是誰這麼沒公德心，對著道路上的行人施肥？究竟是有心，還是無意？當下還沒反應過來就綠燈，只好騎車走了，完全沒看到是誰潑的，只知道是那區域，從天而降。請經過該路段的用路人要小心。

「那邊近期還是少走好了真恐怖」、「誇張，支持報警處理」、「好扯」、「中大獎喔加油」、「路人被濺到地上的髒水都可以報警了，這一定可以」、「這恐攻吧，找到抓去勞改洗廁所」。

轄區市警三分局南門派出所長吳候昌也上網留言表示，有關停等紅燈時遭從天而降之糞便毀損案，尚未收到相關報案，請被害人與派出所聯繫並提供相關事證，以利後續偵辦。

另有熱心網友也留言指出，如果對於其身體直接或間接施有暴力，例如潑糞、吐口水、打耳光等，情節嚴重者則符合以強暴方式公然侮辱罪，應重處罰，可處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。