摩斯漢堡漲價了！一名網友近日去摩斯用餐，意外發現薯條漲價了，原本摩斯漢堡的薯條分為S和L兩種尺寸，價格分別是35元和45元，如今增量改為R和XL尺寸，價格也改為43元和65元，引起網友熱烈討論。

一名網友近日在Dcard上分享，最近去摩斯漢堡發現薯條似乎漲價了，詢問店員是否有漲價，2位店員都滿臉茫然，表示新菜單是主管貼的，所以他們不太確定究竟是漲價了，還是增加份量使得價格往上調整。

摩斯薯條增量漲價。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

一名在摩斯漢堡打工的網友留言補充說，S尺寸的薯條每一份120公克，每份35元；R尺寸的薯條每份150公克，每份43元；L尺寸的薯條每份200公克，每份45元；XL尺寸的薯條每份220公克，每份65元。

原PO縝密計算後發現，S尺寸的薯條，每公克0.2916元；R尺寸的薯條，每公克0.2866元；L尺寸的薯條，每公克0.2250元；XL尺寸的薯條，每公克0.2954元。因此買L尺寸的薯條最划算，接著依序是R尺寸、S尺寸和XL尺寸。

原PO也說，菜單上只剩下R尺寸跟XL尺寸的薯條，感覺是取代了之前的S尺寸薯條和L尺寸的薯條。不過，S尺寸變成R尺寸以後，份量增加50公克，調漲了8元，L尺寸改為XL尺寸，份量只增加20公克，卻足足多了20元。實際搜索摩斯漢堡的官網發現，目前菜單上已經沒有舊的S尺寸和L尺寸的薯條，只有新推出的R尺寸跟XL尺寸的薯條。

貼文引起網友討論，「好扯喔！頂級速食欸」、「QQ我超愛摩斯薯條欸」、「這個價格有點扯」、「漲價的幅度有點怪」。