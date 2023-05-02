國民黨今召開「2024是誠信vs詐騙的對抗 揭露民進黨假訊息治國」記者會，現場提出民進黨的經濟、政治詐騙三例，近期施政無方、治理失敗的證據持續顯現，政府本身成為最大詐騙集團，從總統、內閣官員到議員通通在說謊，現場並高呼「用誠信對抗政治詐騙，用選票下架擺爛官員」。

文傳會副主委林家興指出，蔡英文曾說「台灣經濟20年來最好」，但是民進黨執政以來持續低薪、高物價、高房價，七年來一件問題都沒解決，導致五一勞動節仍有將近萬名勞工上街抗議總統。民進黨官員尸位素餐，宣稱今年經濟成長率不會比去年差、會觸底反彈，結果去年沒有保三成功，今年保二又恐無望，根本變成「保綠總隊」。

林家興表示，疫後各國經濟和緩復甦，只有台灣經濟斷崖式下降，短短兩季掉了將近6個百分點，最新公布的今年第一季經濟成長率竟然是負3.02％，創14年來新低，只有金融海嘯時可比，但目前國際沒有金融危機，其他各國都在緩步成長，卻只有台灣在急速下跌，王美花還敢推給俄烏戰爭與全球高通膨？

林家興表示，民進黨兩岸搞不好，讓台灣出口導向的經濟缺乏足夠動能，王美花居然還操弄意識形態，把台灣的經濟下跌，怪給大陸經濟復甦不好拖累台灣，但其實今年第1季中國大陸經濟成長率高達4.5％，砍半也有2.2％。王美花把台灣經濟負成長責任推給俄烏戰爭、推給大陸，何時才要知道台灣經濟要民進黨政府自己執政自己負責？

新北市議員江怡臻批評，新北市槍擊案發生不久，市長侯友宜越洋致電警察局，要求警力全部總動員進行掃蕩，然而民進黨中央、立委卻公開質疑侯友宜在演戲，明明聽得到電話傳出警察局長的回答聲音，為何民進黨還要無中生有造假？還汙指侯友宜訪星時放生記者，民進黨公然說出假訊息、帶假輿論風向，讓人感到非常遺憾。

新北市議員王威元批評，民進黨處心積慮拍一張看起來像是他準備揮拳的照片，隨後立刻指控他是流氓，控訴他打人，到現在貼文還未下架；但是透過影片還原現場可得知，當時他被推擠拉扯，毫無還手。早在4月28日他就三問提出指控的民進黨新北市黨團總召鄭宇恩與議員李宇祥應為公開說謊、抹黑造謠道歉，但鄭宇恩與民進黨新北市黨團仍拒絕道歉。

林家興對民進黨與賴清德提出三問，一、民進黨對外造假詐騙，對內也不甩誠信條款，賴清德主席還能領導？ 二、賴副總統忙著用公帑公務時間包裝形象，何時要面對民生問題提出經濟解方？三、民調被藍軍候選人雙雙超車，賴除了綁樁、玩新媒體，何時真正要為年輕人解決低薪高房價問題？