華航今日推出限量「中華航空永續救生衣包」，將退役的機上救生衣改造為日用包款，大容量加上具有巧思的分層設計，外觀吸睛兼具實用的防水功能，不僅時尚質感滿分，更實踐永續循環的理念。

華航2022年在永續示範航班上，首度推出由機上救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，廣受好評，今年再推出永續救生衣包，將機上救生衣環保再利用，化身成為日常實用的包款，每個包包因裁剪救生衣的位置不同，圖案呈現都是獨一無二。

救生衣包縫製精細、外觀鮮明又具標誌性的視覺美感，再加上大容量、耐用、防水的特性，任何季節都適用，更不用擔心大雨來襲。

華航表示，希望藉由此次發想，持續於日常生活實踐永續循環的理念。永續救生衣包共有3種款式，分別為鳳梨包、小郵差包以及日用長包，每件售價1500元，僅在華航eMall限量開賣。

鳳梨包命名靈感來自於獨特的外觀，對於喜愛戶外活動的朋友們，非常適合這款可肩背的包款，自在移動也不用擔心隨身物品掉落的問題；小郵差包是城市通勤的最佳包款，具有巧思的分層設計，直覺性的使用功能，盡情享受都會時尚也能很環保；日用長包則有著方便攜帶的尺寸設計，滿足各種日常情況所需，率性的風格一搭配就有型，無論街頭風格或休閒出遊都好搭好用。

華航也發售限量500架的747-400F可開艙門模型貨機（1：200），每架售價3600元，經典的開鼻頭貨艙門設計，一秒如臨貨機裝卸貨的現場。