112學年四技二專技優甄審入學有71所科技校院及大學，提供1222系科(組)學程、5128招生名額，技專校院招生委員會聯合會表示，今（2）日起至9日17時止，受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

四技二專技優甄審入學不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高級中等學校畢（結）業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，採先繳報名費後辦理資格審查方式，考生須先至四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於5月8日24時前完成報名費繳交，並於5月9日17時前完成資格審查資料登錄，登錄完成後於5月9日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

考生於資格審查登錄期間，須確認「是否具有中央資料庫學習歷程檔案」，如有疑義者，須於5月9日17時前向技專校院招生委員會聯合會提出疑義處理申請。

技專校院招生委員會聯合會說，具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，始能於「網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料」時，選擇勾選清單方式上傳中央資料庫學習歷程檔案資料。逾期或未依簡章規定提出疑義申請者，即不具有前揭各項使用權益，其後亦不得再要求使用中央資料庫學習歷程檔案資料。

技專校院招生委員會聯合會將於5月18日10時公告資格審查審查結果。通過資格審查考生須於5月26日17時前，至委員會網站報名系統完成選擇報名甄審校系科(組)、學程，考生最多可報名5個校系科(組)、學程，並依各甄審學校自訂之繳費方式，於該校自訂繳費截止日前，依規定完成繳交指定甄審費用。