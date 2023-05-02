活動以簡易的圖片和動畫教導學童如何搭乘公車、辨識路線資訊，以及安全和禮貌等知識。(于家麒攝)

金門縣副縣長李文良(一排左二)也與學童們一同搭公車，體驗公車文化。(于家麒攝)

為協助地區國小學童認識及學習搭乘公車，培育各項乘車禮儀及交通安全觀念，金門縣公共車船管理處5月份起將巡迴各國小，舉辦23場次的「金門公車文化小小兵」深耕培育宣導活動。昨(1)日下午首站開抵中正國小啟動宣導說明會，過程中輔以簡單易懂的圖片和動畫，教導孩子們如何搭乘公車、辨識公車路線資訊，以及公車行駛的安全和禮貌等知識。

金門縣副縣長李文良表示，隨著公共運輸的發展，公車已經成為很多人日常生活中不可或缺的交通工具之一，主力客源為長輩及在學學子，所以如何正確地乘坐公車、遵守乘車安全事項及禮儀是一個值得重視的課題。透過「公車文化小小兵」活動讓國家小小棟樑們從小深植乘車觀念，以生動的互動教育方式，結合時事現況，使小朋友所獲知識能與實際接軌，進而落實到生活之中，讓交通於日常生活中能更平安安全。

車船處長吳志偉則指出，為使公共運輸及交通安全的概念向下扎根，特別向交通部公路總局爭取相關經費補助投入，推出「金門公車文化小小兵」一系列活動，攜手和地區小學合作辦理宣導。

吳志偉說，活動在教材內容設計上結合「認識交通工具」、「認識公車軟硬體設備」、「公車搭乘步驟」、「乘車安全」、「乘車禮儀」五大主軸，以公車巡迴校園方式安排專業人員講授，搭配活潑有趣的課程讓小朋友們深化了解公共運輸工具。過程中輔以簡單易懂的圖片和動畫，教導孩子們如何搭乘公車、辨識公車路線資訊，以及公車行駛的安全和禮貌等知識，並規劃穿插有獎徵答環節增進互動及檢驗學習成效，最後安排小學生們實際進入公車內熟悉車廂設備，循序依「學習」、「體驗」、「回饋」情境式教學環節，讓孩子們樂於對公車有更深刻的認識，且將所學知識實際運用融入生活，系列活動結束後將於車站辦理成果展，屆時將邀請大家了解公車文化巡迴體驗成效。

此外，車船處還特別推出可愛的公車吉祥物陪伴孩子們一同學習，並於Facebook粉絲專頁邀請鄉親一起為吉祥物命名，再由主辦單位於提案中遴選出五個名字，讓參與課程的小朋友們來投票，共同決定吉祥物的名稱，增加小朋友對吉祥物的親近認同感。

車船處也指出，為了讓孩子們活用教學的內容，該處也計畫於校園宣導場次舉辦完畢後，加開校外教學場次，導入台灣好行金門線遊程，讓學童們利用公車遊金門，一邊學習搭乘公車一邊欣賞金門風光，並配合車上導覽老師對各站點的介紹，更加了解自己的故鄉與珍惜這片土地，達到「做中學」的目的。

車船處強調，低碳交通運輸是低碳島政策的重要願景與目標，為了緩解碳排放量的污染，除了檢討相關公共運輸政策推動外，也鼓勵民眾以共乘大眾運輸載具方式，減少大量私人運具所產生的移動汙染源及道路壅塞問題。此次推動「金門公車文化小小兵」活動，即是希望讓小朋友們從小培養對公車的正確觀念，並養成搭乘公車的習慣，一同努力創建低碳又安全的交通環境，成為優秀的公車小小兵。