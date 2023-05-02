農委會日前預告「動物保護法」修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，例如夜市撈金魚、烏龜等，但引發攤商反彈。台灣動物保護行動監督聯盟今(2)日痛批，這樣的髮夾彎完全是選票考量，為了少數人從事的商業行為，反而傷害動物失去更多選票。

動督盟秘書長何宗勳表示，法律的修改曠日費時，農委會法律修正案公告收集各界意見後，內部還要溝通協商，農委會內部有共識才能送交行政院，修正案到行政院，還要經過審核後再送交立法院審查，立法院才是各方利益博弈的戰場。

何宗勳指出，就算修正案今年9月順利到立法院審查，但立法院下半年度是預算會期與2024大選熱潮，能否審查都是未知數，即便審查過，也可以可以有落日條款，1到2年讓業者可以有時間透過相關配套輔導轉型。

何宗勳說，農委會昨晚上政策緊急轉彎，緊急改口，將優先禁止夜市攤商提供付費遊戲換天竺鼠、兔子等哺乳類動物，暫時不納入撈金魚和烏龜等水族類，農委會這樣髮夾彎完全基於選票的考量而已，對原本農委會的「掌聲」將收回。