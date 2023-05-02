救護人員將筍農抬上救護車送醫。（新北市消防局提供）

筍農使用小型耕耘機不慎刀片插入小腿。（新北市消防局提供）

新北市三峽區68歲余姓筍農今（2）日上午在中園街三峽河岸邊竹林，使用小型耕耘機鬆土時，小腿不慎捲入農機，鋒利刀片插入小腿，筍農疼痛哀嚎，在旁友人見狀，急撥119報案，三峽、大埔消防分隊人員火速趕抵，查看余男傷勢後，認為不宜貿然拔除刀片，以免造成大量失血，故合力拆解耕耘鬆土機，留刀片在患者腿上，抬上救護車急送醫院處置。

據了解，余男利用小型耕耘機鬆土時，疑因地面不平，導致耕耘機失去平衡，左小腿遭耕耘機鬆土刀片插入，消防人員到場以破壞器材及扳手拆解機具，先協助余男脫困，接著救護人員幫患者初步包紮止血，並小心固定刀片與小腿，不拔除刀片，避免讓二次傷害，隨後立即送醫。

新北市政府消防局提醒，如身上有尖銳物體扎入體內，最好的處理方式，讓尖銳物留在體內，迅速送醫院處理，當人體在尖銳物體扎入後，肌肉組織會很快地發炎腫脹，減緩血液的流失，這時會感到疼痛，其實是人體「自我包紮」，所以建議不要貿然拔出尖銳物，造成大量出血，以維護生命安全。