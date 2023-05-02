周日（30日）落幕的2023亞洲羽球錦標賽，台灣一姐戴資穎收下女單金牌，本周最新世界排名，也從第四升到第三，打進到4強的東京奧運金牌男雙組合李洋／王齊麟，也從第14前進到第12。

戴資穎久違參加了亞錦賽，也對於新冠肺炎後，再度可以在國際賽場邊聽到熟悉的中文加油聲印象深刻，她也接收到好的能量，準決賽、決賽連續擊敗日本山口茜、韓國安洗瑩兩位勁敵而奪冠，生涯第三度於亞錦賽摘金，是賽史61年來，僅第四位至少三度封后的女單選手。

好成績幫助戴資穎世界排名提升，從上周第四前進到第三，女單世界前二依然是山口茜、安洗瑩。

台灣女單宋碩芸在亞錦賽打進16強，本周世界排名前進4個席次、來到第32，許玟琪第18、白馭珀第21；寶島男單一哥周天成也是排名上升，從第六來到第五，王子維則在第24。

男雙準決賽受傷退賽的王齊麟，和搭擋李洋斬獲1面銅牌，世界排名也獲得提升；亞錦賽前傷退的盧敬堯／楊博涵，排名小降兩位來到第15。