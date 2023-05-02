最受企業主愛戴的LM300h累計至4月底登錄達626台，以66.5%市占率確保豪華MPV級距寶座；ES車系4月登錄221台，1~4月累計1235台，占中大型豪華房車市場40.4%。

豪華休旅車系販賣氣勢綿延不斷，4月登錄2697台，全面稱霸市場；其中NX登錄台數今年累積達4916台，去年同期比166.5%，中大型休旅車RX延續改款熱潮，4月登錄670台，全年累計2101台，穩居中大型豪華休旅車級距寶座；UX車系表現同樣優異，再度以644台奪下該級距最暢銷車型No.1。

Lexus在1-4月份累計銷售台數達1萬930台，去年比148%，創下歷史新高，Lexus也將持續導入多元車款及提供優質服務，提升台灣消費者用車體驗。

和泰車除了汽車本業，面臨5月繳稅月，和泰車與中國信託商業銀行共同發行之「中國信託和泰聯名卡」，今年加入中信銀行「繳稅回饋分期雙享」繳納所得稅提供點數回饋的行列，從今(2023年)年5月1日起至6月3日止，繳納綜所稅可享不限稅額0.5%和泰Points回饋，和泰Points 1點 = 1元；同時還可享有信用卡繳稅分期享0利率優惠，滿足消費者多樣需求。

和泰聯名卡在市場上具有獨特地位，發行至今深受消費者喜愛，也一直致力於提供多樣回饋優惠，作為購車神卡，不限金額刷卡購車可得1% Points無上限回饋，回原廠保修亦可享加碼回饋。此外，指定集團通路再加碼，乘車派遣服務yoxi、共享汽機車龍頭品牌iRent、集團線上購物商城「HOTAI購」，消費享最高12%和泰Points高額回饋。

取得和泰Points點數回饋後，除折抵售後保修費、折抵yoxi車資外，最划算的用法可在「HOTAI購」兌換iRent時數券、yoxi最低67折起的乘車券，還提供七大商品館、200多個知名品牌，橫跨家電3C、居家生活、食品飲料等萬項商品，供消費者以點金自由配進行兌換。