安海瑟微、莎瑪海耶克圍著傑瑞德·雷托的貓貓裝。（路透）

傑瑞德·雷托隨後換下貓咪裝，身穿Gucci訂製黑色長袍出席之後的活動。（CFP）

Doja Cat以貼身銀色魚尾禮服搭配特殊貓妝化身貓女。（路透）

Lil Nas X全身包裹著銀色水晶、珍珠，接受訪問時也只說「貓語」。（路透）

Met Gala於今日在紐約盛大舉行，今年主題為致敬「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），而繼承他26億遺產的愛貓Choupette自然也收到邀請，不過根據《紐約時報》報導表示，今年12歲的他透過經紀人表示要在家看大家如何致敬父親。雖「本貓」沒有出席，不過也向他致敬的造型可不少，一個個都顛覆眾人想像。

搞怪造型出名的傑瑞德·雷托（Jared Leto），每每現身Met Gala紅毯絕對成為全場焦點，去年他與GUCCI前任創意總監Alessandro Michele鬧雙胞，今年少了同伴AM好像又玩得更歡了？在初登Met Gala時，Jared Leto穿上超顯眼的貓貓人偶裝，巨貓造型吸引現場關注，爾後他脫下頭罩後，以Gucci訂製黑色長袍現身，為呼應Choupette的藍眼珠，他以藍色眼影為主色調勾勒眼妝，並不忘帶著致敬Choupette的巨型貓咪頭罩，讓現場多位明星如安海瑟微、莎瑪海耶克圍觀，愛不釋手的撫摸看起來毛茸茸的頭套。

同樣經常穿著讓人驚艷造型的蜜桃貓朵佳（Doja Cat），過去曾身穿鑲滿紅色水晶的禮服亮相活動中吸引眾人目光，此次則以象徵Choupette的白色毛髮的銀色魚尾剪裁禮服現身，下擺點綴的羽毛與貓咪身上毛茸茸的毛皮相互呼應，另外再加上訂製的貓咪頭套、特殊貓系妝容，完美化身貓女。Lil Nas X亮相於紅毯時，與過往Doja Cat的紅水晶造型有著異曲同工之妙，從面具、手套到貼身的的緊身衣，點綴著滿滿的銀色水晶、珍珠，似乎是想化身「貓男」在接受記者訪問時也十分敬業地以貓叫聲回應。